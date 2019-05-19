Китайский Центробанк прогнозирует глобальные риски торговой войны с США

Пекин, , 22:40 — REGNUM Народный банк Китая (НБК, Центробанк) выступил с докладом, в котором подверг анализу ситуацию, которая складывается в связи с торговыми противоречиями КНР и США. Регулятор сделал предупреждение, что вызванные этим неопределенности способны оказать негативное влияние на глобальную экономику и повысить ее уязвимость перед рисками, сообщает 19 мая Синьхуа.

Сложности, которые привели к возникновению таможенных барьеров, согласно выводам доклада, повлияли на уровни внешнего спроса и глобальные цепочки поставок, что проявилось в отсрочках решений об инвестициях и ряде других негативных тенденций. В перспективе, при сохранении тарифных ограничений, может возрасти инфляция и уровень волатильности финансовых рынков.

Несмотря на усиление рисков, НБК прогнозирует сохранение стабильности в экономике КНР, что объясняется рядом факторов. Так, особо отмечается большое пространство для маневров, а также наличие большого количества инструментов монетарной политики. Доказательством этого, по выводам доклада НБК, является продолжение экономического роста и сохранение его темпов на уровне почти в 6,5% в годовом исчислении. Как указывается в документе, это является отражением высокой экономической активности и улучшения структуры экономики.