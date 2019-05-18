В первые дни лета в Москве откроют первые станции «розовой» линии метро

Москва, , 14:18 — REGNUM Первые четыре станции «розовой» (Некрасовской) линии Московского метрополитена будут открыты в первых числах июня. Об этом сегодня, 18 мая, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по опросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, первый участок Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» уже почти готов и сейчас там ходят пустые поезда для обкатки.

«Участок Некрасовской линии метро от станции «Некрасовка» до «Косино» находится в высокой степени готовности, сейчас там уже проходит обкатка, то есть фактически ездят поезда, только без пассажиров. Для москвичей этот участок с четырьмя станциями откроется в первых числах следующего месяца», — рассказал Хуснуллин.

Он уточнил, что на первом участке Некрасовской линии расположены четыре станции — «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

Также чиновник рассказал, что строительство второго участка от станции «Косино» до станции «Нижегородская» идёт полным ходом. Этот участок очень сложный, так как там непростая гидрологическая обстановка, и находится большой объем инженерных коммуникаций под землей, которые приходится перекладывать.

Но при этом Хуснуллин выразил уверенность, что и второй участок некрасововской линии будет запущен либо в конце этого года, либо в начале 2020 года.