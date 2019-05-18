Суббота, 18 Мая 2019 года
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HPE выкупит производителя суперкомпьютеров Cray

Экономика

Общая сумма сделки составит около $1,3 млрд

Вашингтон, 18 мая 2019, 10:25 — REGNUM  Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) получит контроль над производителем суперкомпьютеров Cray Inc., согласно достигнутому соглашению о поглощении. Об этом сообщает пресс-служба Cray.

Американская компания Cray, основанная в 1972 году, является одним из основных мировых производителей суперкомпьютеров. В 1996 году она была куплена компанией Silicon Graphics, а в 2000 году компанию перекупила Tera Computer, образовав объединённую компанию под названием Cray Inc.

17 мая в Cray сообщили, что большинство акций будет выкуплено компанией HPE. Общая сумма сделки составит около $1,3 млрд.

«Только обработав и проанализировав огромные объёмы данных, мы сможем ответить на важнейшие вопросы в области медицины, изменения климата, космоса и многого другого. Cray является мировым технологическим лидером в области суперкомпьютеров и разделяет нашу глубокую приверженность инновациям. Объединив наши команды и технологии мирового класса, мы получим возможность использовать новое поколение высокопроизводительных вычислений и играть важную роль в улучшении образа жизни и условий работы людей», — отметил президент HPE Антонио Нери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле заместитель директора Института вычислительных технологий СО РАН кандидат физико-математических наук Андрей Юрченко рассказал, что для реализации проектов «Академгородка 2.0» потребуется создание вычислительного центра мощностью до 200 петафлопс.

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