Суббота, 18 Мая 2019 года
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Nestle сворачивает производство каши «Быстров», в которой нашли ГМО

Экономика

В компании утверждает, что ГМО попали в кашу случайно

Москва, 18 мая 2019, 00:02 — REGNUM  Международная корпорация Nestle прекращает производство овсяной каши «Быстров», в которой была обнаружена генетически модифицированная папайя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор нашел в быстрорастворимой овсяной каше «Быстров», которую производит Nestle, генетически модифицированную линию папайи. При этом данная продукция не была должным образом зарегистрирована в Российской Федерации.

«Nestle не использует ГМО ингредиенты в производстве своей продукции. Как только нам стало известно о случайном наличии ГМО, мы незамедлительно прекратили производство данного продукта», — заявили в компании.

Также в компании утверждают, что каша совершенно безопасна для употребления в пищу, но она все равно будет изъята из продажи, так как не соответствует требованиям технического регулирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Использование ГМО в пищевой промышленности
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