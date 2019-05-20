Народный артист Юрий Розум просит мэра Москвы починить городские указатели

Москва, , 11:00 — REGNUM Профессор Российской академии музыки им. Гнесиных и Московского государственного института музыки им. Шнитке, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума, академик РАЕН, народный артист России Юрий Розум обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с письмом, в котором обращает внимание на состояние городских указателей.

«Я артист и, по роду своей деятельности, часто передвигаюсь не только по Москве, но и по миру в целом, — пишет Розум. — Недавно обратил внимание на систему городских указателей, которая была Вами организована по всей Москве. Проект, безусловно, интересный. Эти синие знаки на металлической опоре порой заменяют мне навигатор, что очень удобно. Все они выполнены в едином стиле и отлично вписываются в картину города».

Между тем, отмечает президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума, его беспокоит, что «знаки, в основном, находятся в ненадлежащем состоянии». «Очень часто вижу указатели сломанными, повреждёнными, — отмечает Розум. — Я считаю, это необходимо исправить. Хотелось бы видеть наш прекрасный город аккуратным и чистым».

В своем обращении к мэру Москвы народный артист России Юрий Розум просит провести работы по восстановлению городских указателей и приводит серию фотографий дорожных знаков на Тверской улице российской столицы.