Ликвидацию крупнейших нижегородских свалок закончат в срок: вице-губернатор

Нижний Новгород, , 18:08 — REGNUM В Нижегородской области продолжается работа по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Подрядчик заявляет о возможности досрочного завершения работ, сообщил вице-губернатор Нижегородской области Андрей Харин в ходе круглого стола на Международном форуме «Великие реки», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В частности, речь шла о ликвидационных мероприятиях на трех объектах в Дзержинске: свалка промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море» и полигон твердых бытовых отходов «Игумново».

"Сейчас на всех трех объектах работа идет полным ходом. И у нас есть все основания полагать, что она будет закончена в срок, прописанный в контракте, то есть к весне 2020 года», — уверен Харин.

На полигоне «Игумново» к настоящему моменту закончены работы по формированию тела полигона, сформирован песчаный слой толщиной 25 см и на 34% уложен геотекстиль. Также на Дзержинском водоканале начался монтаж локальных очистных сооружений, с помощью которых будет осуществляться очистка фильтрата, который образуется на полигоне.

На «Белом море» полностью сформирован слой песка, уложено 36% геомембраны и геотекстиля. На четверти площади геосинтетические материалы покрыты слоем песка толщиной 40 см.

Указанные объекты в дальнейшем планируется покрыть растительным грунтом и биоматами.

По словам главы ГБУ НО «Экология региона» Максима Левина, на свалке «Черная дыра» завершается апробация уникального оборудования, которое позволяет ликвидировать опасные химические отходы экологически безопасным методом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно контракту срок завершения работ на трех объектах установлен в апреле 2020 года.

К началу апреля ликвидационные работы были выполнены на 70%.

Средства на ликвидацию всех трех объектов область получила в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы.

Соглашение о субсидии между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительством Нижегородской области было подписано 20 февраля 2017 года. Пункт 4.3.3 соглашения обязывал областные власти «обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия». На ликвидацию «Черной дыры» было определено 263,3 млн рублей, шламонакопителя «Белое море» на территории завода «Капролактам» — 90,9 млн рублей, а полигона «Игумново» — 145,8 млн рублей.

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