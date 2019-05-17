Минфин Чувашии рассказал, сколько выявлено поддельных денежных знаков

Чебоксары, , 15:43 — REGNUM В банковском секторе Чувашии за первые 3 месяца 2019 года обнаружено 40 поддельных денежных знаков Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество выявленных подделок не изменилось, сообщает Минфин Чувашии со ссылкой на данныеОтделения-НБ Чувашская Республика.

Среди обнаруженных фальшивок чаще всего встречались пятитысячные банкноты — 30 штук. Тысячные банкноты обнаружены в количестве 7 штук, двухтысячные — 2 штуки. Также была выявлена одна десятирублевая поддельная монета.

«В случае сомнения в подлинности денежного знака следует обратиться в органы внутренних дел либо сдать его на экспертизу в любой банк, осуществляющий операции с наличными деньгами», — напоминает заместитель управляющего Отделением-НБ Чувашская Республика Алиса Александрова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в первом квартале 2019 года выявлено 8,9 тыс. поддельных денежных знаков. Наибольшее количество подделок среди пятитысячных купюр (6220 банкнот), тысячных (1835) и двухтысячных (680), при этом последние — очень низкого качества. Всего в 2018 году Банк России выявил 38 504 поддельных денежных купюр, самой популярной у фальшивомонетчиков является банкнота в 5000 рублей (28,7 тыс. поддельных купюр данного номинала).

Читайте также: В России с начала года выявлено почти 9 тыс. поддельных денежных знаков