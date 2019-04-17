Москва, , 15:46 — REGNUM

В России в первом квартале 2019 года выявлено 8,9 тыс. поддельных денежных знаков, сообщается 17 апреля на сайте Центробанка.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество подделок среди пятитысячных купюр (6220 банкнот), тысячных (1835) и двухтысячных (680), при этом последние — очень низкого качества.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2018 году Банк России выявил 38 504 поддельных денежных купюр. Самой популярной у фальшивомонетчиков является банкнота в 5000 рублей. За прошлый год было выявлено 28,7 тыс. поддельных купюр данного номинала.

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