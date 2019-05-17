Обнародована стоимость поездки по Rail Baltica по маршруту Таллин-Рига

Рига, , 13:04 — REGNUM

Из эстонской столицы до Риги можно будет добраться на поезде по трассе Rail Baltica за 1 час 42 минуты, а стоимость такой поездки предположительно составит 38 евро. Об этом сообщает новостной портал delfi.lv со ссылкой на заявление руководителя компании Rail Baltic Estonia Рийя Силлаве.

Из сообщения следует, что всего из Таллина скоростные поезда будут отправляться 4 раза в день, а после десяти лет эксплуатации их количество увеличится до 6 раз в день. По мнению Силлаве, предполагаемое расписание движение поездок и цена проезда позволит предложить серьезную альтернативу полетам на самолете.

«Особенно если пассажир планирует приехать именно в центр Риги и дальше ехать не собирается», — добавила Силлаве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки.

Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 год.

В начале февраля 2019 года Финляндия приняла решение участвовать в проекте создания железнодорожной магистрали через страны Прибалтики Rail Baltica и войти в число акционеров компании RB Rail.

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