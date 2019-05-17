США дали добро на «капремонт» финансовой системы Латвии

Рига, , 13:02 — REGNUM Состоялась встреча премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша и помощника секретаря минфина США по вопросам противодействия финансированию терроризма Маршаллом Биллингсли. Как сообщает Латвийское радио-4, основной темой обсуждения стало выполнение прибалтийской республикой рекомендаций от Moneyval.

На итоговой конференции Кариньш заявил, что Латвия занимается «капитальным ремонтом национальной финансовой системы», успешно выполняя рекомендации комитета Совета Европы Moneyval. Он также отметил, что проинформировал США о правительственных планах по приведению в порядок латвийский финансовый сектор.

«Я заверил, что делается все, чтобы не только чтобы привести в порядок финансовый сектор, но и чтобы сделать его одним из самых сильных в Европе», — рассказал премьер-министр.

По словам Биллингсли, министерство финансов США довольно сотрудничеством с новым правительством Латвии и готово поддерживать «капитальный ремонт» финансового сектора.

«Нынешний премьер-министр не оставляет нам сомнений, что политическая воля для борьбы с отмыванием денег в Латвии есть. Инициативы, предлагаемые премьером парламенту — это хороший сигнал о прогрессе. Поэтому США будут поддерживать в Латвию в исполнении этой очень важной и в то же время очень суверенной национальную обязанности», — заявил Биллингсли, отметив, что США готовы все возможную помощь для Латвии в этом деле.

В свою очередь портал delfi.lv сообщил, что шведский банк Svenska Handelsbanken в течение 2020 года планирует прекратить свою деятельность в Прибалтике, закрыв филиалы в Риге, Таллине и Вильнюсе. Причина: неудовлетворительные результаты деятельности, низкая рентабельности с одновременно высокими затратами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег. В связи с этим Латвия была признана государством высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT. В случае невыполнения взятых обязательств, существует потенциальный риск, что в феврале 2020 года Латвия будет признана страной с серьезными проблемами, связанными с легализацией незаконно нажитых средств.

Напомним также, что новое латвийское правительство Кариньша взяло четкий курс «на борьбу с отмыванием денег» согласно требованиям Комитета экспертов Совета Европы. Им уже подписано распоряжение «о проведении кардинальных реформ в сфере надзора за отраслью», которое предусматривает исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями

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