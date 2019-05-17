Не до сбережений: деньги у граждан РФ «отнимают» кредиты

Москва, , 12:35 — REGNUM Вряд ли отказ жителей России от сбережений носит добровольный характер, скорее всего, это вынужденная мера, которой поспособствовал ряд факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Борис Воронин.

«Снижение реальных располагаемых доходов населения, рост цен на продукты и товары первой необходимости при сохранении кредитных обязательств, безусловно, негативным образом отразились на сбережениях российских граждан», — считает эксперт.

Если рассматривать ту аудитория, которая не имеет сбережений и имеет открытый кредит, то им безусловно тяжелее, так как минимальная задержка зарплаты или дополнительные незапланированные траты могут привести к выходу на просрочку.

«Да и что говорить, если сейчас 15% российских граждан с действующими кредитами тратят на погашение долга более 50%. При этом половина из них, то есть около 4 млн человек, имеют доход, не превышающий 50 тыс. рублей. В подобной ситуации риск на лицо», — отметил Воронин.

Просроченная задолженность имеет место быть, однако это совершенно логично — есть растущий рынок кредитования, есть и просрочка. На сегодня ее доля в кредитном портфеле не превышает 5% против 7% в 2015 году.

«Цифры говорят сами за себя, тенденция носит уверенный характер и продолжится при условии отсутствия каких-либо экономических потрясений. Таким образом, более острожная кредитная политика кредиторов при одновременном контроле со стороны регулятора в совокупности дали свои результаты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Левада-центра», более половины (65%) российских семей не имеют никаких сбережений.

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