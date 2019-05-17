Фигуранты дела о «грязной» нефти в «Дружбе»: справка по компаниям

Самара, , 09:04 — REGNUM В деле о «грязной» нефти, попавшей в магистральный нефтепровод «Дружба», расследование всё еще продолжается, но в числе фигурантов уже прозвучал топ-менеджмент ряда компаний из Самарской области, в частности ООО «Нефтеперевалка» и ООО «Петронефть Актив». ИА REGNUM попыталось выяснить, что представляет из себя конечное звено скандала.

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Напомним, в апреле 2019 года в Белоруссии было сделано заявление о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба».

Владимир Путин раскритиковал контроль за качеством нефти, заявив главе «Транснефти» Николаю Токареву, что ситуация нанесла ущерб «и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный».

На встрече с президентом, прошедшей 30 апреля 2019 года, Токарев отметил, что по результатам служебного внутрикорпоративного расследования выяснилось, что источник поступлений соединений — частное предприятие в Самарской области, которое «является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе — в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов», но в этом случае на предприятии «в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлён слив нефти, которая не прошла товарную подготовку».

В рамках расследования дела о «грязной» нефти 7 мая 2019 года в Самаре по нему было задержано четверо из шестерых фигурантов. Следователи считают, что группа лиц совершала поставку нефти, загрязнённой хлорорганикой, чтобы скрыть хищение. Спустя неделю после первого задержания объявленный в розыск Роман Трушев, которому ранее принадлежала существенная доля в компании «Самаратранснефть-терминал», заявил, что частный узел не мог быть источником слива нефти и потребовал объективного расследования ситуации.

Название компании-виновника в стенограмме Кремля не оглашалось, но было озвучено чуть позднее. На это компания «Самаратранснефть-терминал» публично заявила, что «не имеет и не может иметь никакого отношения к точке вброса «грязной» нефти в трубопровод «Дружба», а тот терминал, что упоминает «Транснефть», ещё в 2017 году был продан ООО «Нефтеперевалка», с которой у ООО нет никаких коммерческих отношений. Более того, заявление представителя «Транснефти», в котором в качестве виновника загрязнения называлась самарская компания, в ООО назвали «некорректным», добавив, что намерены защищать свою деловую репутацию в суде. Первый замгендиректора Антон Томилов, чьим именем было подписано заявление, потребовал от «Транснефти» «скорректировать заявление и назвать настоящего виновника и корректного владельца терминала по приемке нефти».

СУ СК России по Самарской области 7 мая сообщило, что в числе подозреваемых по делу о «грязной» нефти — директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Следствие тогда уточнило, что ещё двое фигурантов находятся в розыске.

«В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений», — уточнялось в сообщении ведомства.

О фигурантах

Чаще всего в деле о «грязной» нефти звучит ООО «Нефтеперевалка». Что же представляет из себя данная компания?

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Нефтеперевалка» было учреждено 3 октября 2017 года в селе Николаевка Волжского района Самарской области, по основному виду деятельности осуществляет транспортирование по трубопроводам нефти, дополнительно работает в сфере хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки. У компании есть четыре лицензии. Уставный капитал минимальный, прописанный в законе об обществах с ограниченной ответственностью — 10 тыс. рублей. Светлана Балабай является не только директором компании, но и его единственным владельцем.

В выписке ЕГРЮЛ отмечается, что доля Балабай полностью находится в залоге «до исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12Р-К-703/18 ОТ 30 марта 2018 года». Залогодержатель — АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Помимо «Нефтеперевалки», Светлана Балабай является совладельцем созданного в декабре 2016 года ООО «Серноводский элеватор», расположенного в посёлке городского типа Суходол Сергиевского района Самарской области. В компании работают около 90 человек, уставный капитал — 41 233 рубля, директор — Фарит Курмакаев. Балабай принадлежит доля в 0,41%. Основной владелец с долей 77,76% — ООО «Большечерниговский комбикормовый завод» и Виктор Димитриев (доля 19,04%). Комбикормовый завод также полностью принадлежит Димитриеву.

Просто для справки, хотелось бы отметить, что хлорорганические соединения также используются в сельском хозяйстве. Например, ранее некоторые из них широко применялись в качестве пестицидов.

Возвращаясь к «биографии» фигурантов дела о «грязной» нефти, рассмотрим ещё одно юрлицо — ООО «Петронефть Актив». Оно было учреждено 7 мая 2013 года и имеет на сегодня тот же юрадрес, что и «Нефтеперевалка». Уставный капитал ООО — 20 тыс. рублей, директор с 13 мая 2019 года — Вячеслав Овчаров, до этого — задержанный по нефтяному делу Владимир Жоголев. Про последнего также известно, что несколько лет назад он совместно с Олегом Владимировичем Жоголевым занимался крестьянско-фермерским хозяйством в Ростовской области, но в декабре 2017 года созданное в 1992 году КФХ «Луч» было ликвидировано.

Про ООО «Петронефть Актив», специализирующиеся на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, также известно, что его единственным владельцем является товарищество с ограниченной ответственностью «Метапрон», зарегистрированное в Германии и доля товарищества в самарской компании находится в залоге, залогодержателем выступает Роман Ружечко — бывший генеральный директор ООО «Самаратранснефть-Терминал». По данным «Интерфакса», Ружечко — один из тех, кто по делу о «грязной» нефти объявлен в розыск, как фигурант.