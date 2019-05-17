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Оператор «Северного потока – 2» допустил перенос сроков завершения проекта

Экономика

Перенос сроков возможен только в случае согласование проекта Данией ближе к концу 2019 года

Москва, 17 мая 2019, 10:05 — REGNUM  В случае реализации проекта «Северный поток — 2» по третьему варианту маршрута завершение строительства трубопровода может быть перенесено на вторую половину 2020 года, об этом следует из доклада Nord Stream 2.

Отмечается, что перенос сроков возможен только в случае согласование проекта Данией ближе к концу 2019 года.

«Система трубопровода (в этом случае) будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дании подтвердили получение дополнительной заявки от компании оператора газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки данного трубопровода. Однако когда будет принято окончательное решение, не сообщается.

Трубопровод «Северный поток — 2», общей протяжённостью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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