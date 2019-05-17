Посевная в Красноярском крае выполнена на 45%

Красноярск, , 08:36 — REGNUM В Красноярском крае, по оценкам местных властей, посевная кампания идёт хорошими темпами. Как сообщили ИА REGNUM 17 мая в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли, к 16 мая аграрии засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами 400 тыс. га — 45% от плана. Посевные работы ведутся в центральном, восточном, западном и южном территориальных округах. В северной части региона весенне-полевые работы начали сельчане Казачинского района.

Глава краевого минсельхоза Леонид Шорохов отметил, что темпы проведения весенне-полевых работ в два раза превысили показатели 2018 года. В 2019 году погода благосклонна к красноярским аграриям. Синоптики дают оптимистичный прогноз до конца мая.

«Если предсказания Гидрометцентра оправдаются, то сельхозпроизводители завершат сев в оптимальные агротехнические сроки, что в перспективе даст урожай в запланированном объеме и высокое качество зерна», — прокомментировал Леонид Шорохов.

По его словам, у нынешней посевной кампании есть отличительная особенность — изменение структуры посевов сельхозкультур в сторону увеличения площадей масличных и кукурузы.

Приводятся данные, что площади масличных культур возрастут на 19,5%, кукурузы — на 22,5%, составив 141,5 тыс. га и 28,5 тыс. га соответственно.

Как объяснил министр, это позволит аграриям «заготовить высокоэнергетическую зелёную массу и обеспечить отрасль животноводства сбалансированными белковыми кормами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в прошлом году минсельхоз Красноярского края объявил о завершении уборочной кампании в регионе 31 октября 2018 года. Зерновые были убраны с площади 922 тыс. га (в 2017 году — с 1 млн 43 тыс. га). В первоначально оприходованном весе получено 2 млн 144 тыс. тонн зерна (в 2017 году — 2 млн 241 тыс. тонн). Средняя урожайность была ниже, чем в 2017 году.

«На рост, развитие и формирование урожая оказали влияние затянувшаяся из-за переувлажнения почвы и холодной погоды в апреле и мае посевная кампания, июльская засуха в южной части региона, а также продолжительные дожди в первой половине сентября», — сообщил тогда Леонид Шорохов.

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