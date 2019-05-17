Аборигены Камчатки просят защиты у губернатора от произвола Росрыболовства

Петропавловск-Камчатский, , 06:36 — REGNUM Коренные жители Камчатки обратились с письмом к губернатору края Владимиру Илюхину. В своём обращении они просят защитить их от очередного, по их мнению, произвола Росрыболовства. Суть претензии заключается в запрете в отдельно взятом районе на рыбалку с помощью ставных сетей исключительно для аборигенов, которые не состоят в родовых общинах, имеющих в распоряжении рыбопромысловые участки. На всех остальных рыбаков-любителей, включая иностранных туристов, такой запрет не распространяется, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Речь в письме (оригинал с подписями имеется в редакции ИА REGNUM ) — о предстоящих изменениях в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Росрыболовство направило в адрес правительства Камчатского края проект Правил от 7 мая 2019 года для согласования в регионе.

Новый документ должен прийти на смену прежнему, ныне действующему «Приказу» от 21 октября 2013 года.

В новом документе представителей КМНС Камчатки возмутил один пункт: запрет для физических лиц из числа КМНС на ведение традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности, народных промыслов на территории традиционного проживания. Таковым является Камчатка при промысле анадромных видов рыб.

В разделе 7, в пункте 66 новых Правил содержится запрет на использование ставных сетей в прилегающих к территории Камчатского края территориальном море РФ и внутренних морских водах РФ в Камчатско-Курильской подзоне в период с 1 мая до 30 сентября.

Аборигены Камчатки обращают внимание на то, что запрет касается только КМНС — физических лиц.

В той же самой подзоне на граждан — рыболовов-любителей, не КМНС, запрет на постановку сетей не распространяется. Запрет также не распространяется на иностранных граждан и туристов, приехавших на Камчатку порыбачить. Запрет не распространяется на членов родовых общин КМНС, имеющих в своём распоряжении рыбопромысловые участки. А вот на физические лица из числа КМНС, не состоящие ни в каких общинах — распространяется. И на общины, не имеющие рыбопромысловых участков, тоже распространяется.

«Мы не понимаем — зачем это? Это как после Октябрьской революции, что ли, в колхозы насильно загоняли? Зачем? Не все хотят, и никто не обязан вступать в общину!» — возмущены аборигены.

В своём обращении на имя главы региона аборигены указали, что подобный запрет приведет к самым негативным последствиям.

«Представители коренных народов Камчатки из числа физических лиц будут подвергнуты притеснениям со стороны правоохранительных органов. Будет изыматься улов, который является традиционным питанием, будут изыматься лодки, орудия лова, которые необходимы для поддержания традиционного образа жизни. КМНС, не состоящие в общинах (а нет закона, обязывающего в обязательном порядке в них состоять), по сути, превратятся в изгоев на своей земле — ведь относительно других групп населения применение ставных сетей будет разрешено! От безысходности и произвола не исключены элементы неповиновения и, как следствие, применение силы со стороны правоохранительных органов к КМНС», — написали в своём обращении аборигены Камчатки.

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«В связи с вышеизложенным требуем от губернатора Камчатки в целях исключения возникновения социальной напряженности и расовой дискриминации, ущемления прав граждан из числа КМНС угоду других групп пользователей, внимательно изучить ситуацию и учесть мнение КМНС региона при принятии решения о согласовании документа, подготовленного Росрыболовством», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, КМНС Камчатки постоянно жалуются на драконовские меры и всевозможные притеснения со стороны Росрыболовства. Ведомство без устали изобретает всевозможные препоны, единственная цель которых — максимально осложнить жизнь коренным жителям полуострова. Так, Камчатское управление Росрыболовства отказало в выдаче разрешений в определенном районе КМНС на том основании, что у людей нет прописки в данном районе. Суд отменил данное решение, поскольку оно грубо нарушает действующее в России законодательство. Бесконечные притеснения от Росрыболовства вынудили аборигенов Камчатки обратиться к президенту России Владимиру Путину с жалобой на действия чиновников.