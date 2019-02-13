Аборигены Камчатки пожаловались Путину на беззакония Росрыболовства

Петропавловск-Камчатский, , 11:48 — REGNUM В редакционной почте Дальневосточной редакции ИА REGNUM опять не письмо, а крик души от аборигенов Камчатки. Полные отчаяния письма ушли в адрес президента России Владимира Путина, УФАС, президенту Ассоциации КМНС Севера, в Минсельхоз, губернатору Камчатки Владимиру Илюхину. Люди жалуются на ничем не мотивированные отказы Росрыболовства в рыбалке на родной земле. При этом ведомство, по их словам, никак не ограничивает других любителей рыбной ловли, включая иностранцев. В ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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«Добрый день, редакция ИА REGNUM! В этом году Росрыболовство опять решило с нами расправиться, но на этот раз очень своеобразно. Нам теперь отказали в предоставлении вообще каких-либо водных биологических ресурсов на весь 2019 год. Раньше хоть за 150 километров от стойбища давали, а теперь вот так — по жести. Теперь вообще будет очень туго, нас будут вырубать, топить, давить катерами, нас будут нещадно выкорчёвывать с земли наших предков. Нам объявлена война. А губернатору Илюхину, конечно, как обычно, будет наплевать на вот такое проявление ничем не прикрытого расизма. Судя по всему — есть заказчики. Думаю, что бесплатно на такое беспримерное нарушение прав, на такой беспредел никто бы не пошёл. Одному из наших товарищей-аборигенов было отказано в рыбалке вообще. Мы пошли в суд. Суд вынес решение в нашу пользу. Но Росрыболовство планирует обжаловать его в краевом суде. Куда нам против них?! Понятно, что написали мы жалобу и президенту Путину, и в ФАС, и в Ассоциацию КМНС Севера, и в Минсельхоз РФ, и губернатору Илюхину. Да толку-то? Сил уже нет сражаться с этим монстром по имени государство. Хочется просто жить на своей земле! Просто жить. Но всё бесполезно», — написал в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM глава стойбища Эрвэн Константин Гордеев.

Жалобу в адрес президента России Владимира Путина направил один из жителей стойбища, эвенк Андрей Адуканов. В своём послании он рассказал главе государства о своих злоключениях. Как и положено, по форме и в срок, он подал заявку в Северо-восточное территориальное управление Росрыболовства (СВТУ ФАР) на выделение ему в пользование водных биологических ресурсов в Усть-Большерецком районе Камчатки — в районе, который считается «золотым» для рыбопромышленников. Такие заявки Андрей Адуканов подавал каждый год и всегда всё было более-менее нормально. Но в этом году ему отказали.

«Мне пришёл отказ, причиной которой было указано представление недостоверной информации. Причина надумана и не соответствует действительности. Все сведения, указанные в заявке, точны. Они полностью соответствуют тем, что я указывал в прошлые годы. Чтобы выяснить, в чем дело, я позвонил в СВТУ ФАР, заместителю начальника отдела по организации рыболовства Наталье Богославской. И в телефонном разговоре госпожа Богославская мне сказала, что на самом деле заявка моя выполнена правильно. А отказ мне был дан в связи с тем, что я не прописан в Усть-Большерецком районе. И что рыбачить я могу только там, где я прописан. Где и каким нормативным актом это регламентировано? Никто мне не объяснил! Такого не было никогда! На мой вопрос, почему все предыдущие годы мне аналогичные заявки удовлетворяли, госпожа Богославская мне ничего не ответила!» — написал в своем письме к президенту России эвенк Андрей Адуканов.

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По словам Андрея Адуканова, теперь ситуация для него и его семьи складывается очень невесёлая. На все абсолютно группы людей — рыбаков-любителей, а именно — на гостей полуострова, на иностранцев — наличие прописки не распространяется. Они имеют право рыбачить там, где считают нужным, где им удобнее заниматься своим хобби. А для представителей коренного народа Камчатки, коренных жителей этой земли — запрет.

Получается, если эвенк или ительмен Камчатки прописан в Петропавловске-Камчатском, он должен рыбачить на асфальте?

«Я теперь, по мнению чиновников из Росрыболовства (СВТУ ФАР), должен вести свой традиционный образ жизни только в границах той территории, где имею регистрацию. Это что — создание резервации? Гетто для КМНС?! Сотрудники Росрыболовства фактически произвольно диктуют мне условия, взяв на себя функции паспортного стола. Это не что иное, как проявление расовой дискриминации в угоду другим, вышеперечисленным, группам, включая иностранцев», — написал в своём письме Владимиру Путину Андрей Адуканов.

Как рассказал эвенк, Росрыболовство устроило самый настоящий беспредел в отношении КМНС. Ведь такие районы Камчатки, как Быстринский, где прописан он и его семья, Мильковский географически не примыкают к какой-либо морской акватории. То есть КМНС, прописанные там, рыбачить, по версии Росрыболовства, непонятно на чём основанной, вообще не имеют права.

«В этих районах не водится ни рыба, ни морской зверь. Меня и моих соплеменников, которые там прописаны, вообще лишили наших законных прав!» — возмущается эвенк.

В своем письме главе государства Андрей Адуканов прямо обвинил чиновников Камчатского отделения Росрыболовства в деяниях, имеющих все признаки преступления:

«Налицо незаконное разграничение групп людей по национальным признакам. По моему мнению, имеются признаки преступления, которые совершает не ведомство, а люди, отдельные чиновники. Возможен монопольный сговор по открытому выдавливанию КМНС Камчатки от водных биоресурсов, которые положены нам по закону».

По мнению эвенка, с которым согласны все его соплеменники из стойбища Эрвэн, Росрыболовство, по сути, превращает КМНС Камчатки в изгоев на собственной земле. Аборигены вынуждены будут искать водоёмы, где смогут рыбачить, а правоохранители будут на них охотиться, как это было уже в ходе путины 2018 года, будут изымать уловы, являющиеся традиционным питанием.

«А несправедливость и безысходность всегда порождают неповиновение», — убежден Андрей Адуканов.

«Прямым коррупционным сговором рыбопромышленников и чиновников Камчатского отделения Росрыболовства против КМНС» назвал ситуацию старейшина ительменских родов Камчатки Василий Дещенко.

«Это прямой коррупционный сговор рыбопромышленников и чиновников камчатского отделения Росрыболовства, СВТУ ФАР против коренных народов Камчатки. Они это делают для того, чтобы получить лишний доступ к биоресурсу. А КМНС там — просто лишние. Всё остальное — просто предлоги. Вообще же тут прямое нарушение 25 статьи Федерального закона о рыболовстве, прямое нарушение других законов. Дело в том, что нарушают-то закон физические лица. А жалобы мы пишем на Росрыболовство. А люди говорят, что преступления, а это преступления против коренных народов, совершает власть. Такого больше нет нигде, ни в одном регионе! Только на Камчатке срощены чиновники от власти с рыбной олигархией! Только у нас такой беспредел и творится», — сказал старейшина ительменских родов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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Эвенк Андрей Адуканов и его соплеменники за годы борьбы с чиновниками хорошо научились читать всевозможные законы. Теперь к их знаниям прибавилось ещё одно. Им, например, теперь хорошо известна позиция Верховного суда РФ по поводу «прописки» или регистрации. ВС РФ давно уже разъяснил, что она является лишь предусмотренным законом способом учета граждан в пределах РФ и носит уведомительный характер.

Андрей Адуканов в своём письме к главе государства попросил не допустить несправедливости:

«В целях исключения возникновения напряжённости, ущемления прав представителей КМНС в угоду другим группам граждан, прошу вас оказать помощь в предотвращении такой несправедливости и попрания основ Конституции Российской Федерации», — написал эвенк Владимиру Путину.

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Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина 2018 года выдалась самой богатой за последние 110 лет. Но представителям КМНС, да и просто обычным жителям Камчатки, она не принесла ничего, кроме множества унижений и ущемлений их прав. Береговая охрана Погранслужбы ФСБ РФ давила мощными катерами аборигенов на резиновых лодочках просто за то, что люди хотели наловить положенной им по закону и жизненно необходимой рыбы на своих родовых участках. Власти выдавали аборигенам разрешения на рыбалку в 150 километрах от стойбищ, причем путь к месту рыбалки преграждали 5 полноводных рек. Только после вмешательства ИА REGNUM бойцов Береговой охраны привлекли к ответу. При этом рыбы на Камчатке в путину-2018 было столько, что лососем и красной икрой кормили скотину, тонны лосося гнили на полях, в лесах и на берегах моря и рек. А для людей у чиновников находились только запреты. По прошествии нескольких месяцев после путины губернатор Камчатки Владимир Илюхин заявил, что истории про гниющие тонны лосося и красной икры — просто выдумки журналистов. Это заявление вызвало возмущение не только у камчатцев, но и у жителей других регионов РФ, которые в СМИ и по телевидению смотрели все летние месяцы на сказочные богатства, которые гнили на полуострове.

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