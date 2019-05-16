Заявки на 1,7 млрд подала Нижегородская область по проекту «Чистая вода»

Нижний Новгород, , 22:13 — REGNUM Нижегородская область полностью готова к реализации проекта «Чистая вода». Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков в рамках круглого стола на форуме «Великие реки», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По его словам, до настоящего времени восемь районов области направили в Минстрой РФ документы на строительство объектов по проекту.

«В отношении 11 объектов общей стоимостью реализации более 1,7 млрд рублей в адрес Минстроя России уже направлена вся необходимая документация для согласования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений», — уточнил Чертков.

Заявки подали Арзамасский, Бутурлинский, Воротынский, Лысковский, Павловский районы, а также города Выкса, Саров и Семенов.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году в России стартовала реализация национального проекта «Экология». Нацпроект включает в себя программу «Оздоровление Волги», реализация которой, согласно паспорту, будет проходить на территории 16 регионов страны — Москва, Чувашия, Марий Эл, Татария, а также Нижегородская, Московская, Костромская, Вологодская, Ярославская, Самарская, Ульяновская, Саратовская, Тверская, Ивановская, Волгоградская и Астраханская области. До 2024 года сумма средств, которые потратят на мероприятия программы, составит 205,4 млрд рублей.