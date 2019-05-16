Платить за грязную нефть в «Дружбе» будет «Транснефть» — Козак

Москва, , 21:13 — REGNUM Компенсировать ущерб компаниям, которые пострадали из-за загрязненной хлорорганикой нефти в нефтепроводе «Дружба», будет российская корпорация «Транснефть». Об этом сегодня, 16 мая, заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Конечно, к сожалению, «Транснефть», — сказал Козак, отвечая на вопрос журналистов о том, кто именно будет компенсировать ущерб от загрязнения нефти в магистральном нефтепроводе «Дружба» хлорорганическими соединениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, загрязненная хлорорганикой нефть попала в магистральный нефтепровод «Дружба» через нефтяной терминал под Самарой. Слив был сделан частными компаниями, которые таким образом пытались скрыть хищение нефти на сумму порядка миллиона рублей.

Загрязненная нефть дошла до Белоруссии, где и была обнаружена. Белорусская сторона остановила прокачку нефти, а вслед за ней и другие страны, через которые идет нефтепровод «Дружба», в частности, Польши, Украина, Словакия.

«Транснефть» подтвердила факт попадания в нефтепровод загрязненной нефти. Белорусская сторона заявила, что будет требовать компенсаций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что компенсаций Минск насчитает на сотни миллионов долларов.