Цены в РФ могут вырасти ещё примерно на 10% – прогноз

Москва, , 16:32 — REGNUM Маркировка товаров приводит к сокращению рынка нелегальной продукции, считает руководитель таможенного отдела группы компаний AsstrA Анаит Василян. Об этом он заявил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ, возможно, в скором будущем расширят список товаров, подлежащих маркировке.

«Внедрение обязательной маркировки — дополнительные трудозатраты для бизнеса, связанные с необходимостью нанесения маркировки на каждое изделие и приобретением специального оборудования, — сказал Василян. — Каждый чип также имеет свою стоимость, и всё это приведёт к повышению цен. По различным прогнозам, оно составит приблизительно 10%».

Для государства, по словам эксперта, введение обязательной маркировки становится механизмом, способным «обелить рынок».

«Например, обязательная маркировка шуб привела к значительному росту легального оборота и увеличению поступлений в федеральный бюджет, — уточнил он. — Кроме того, за счёт ухода с рынка нелегальной продукции будет наблюдаться увеличение производства в России».

Василян подчеркнул, что, хотя расширение групп товаров, подлежащих нанесению маркировок, было вполне ожидаемо, на его взгляд, стоит ввести послабления для групп товаров народного потребления.

«Обойтись без дорогостоящей шубы можно, а вот без мяса, рыбы, детского питания — нет, — сказал Василян. — Это, например, может быть возможность маркировать не каждое изделие, а группу товаров. Сделать это следует для того, чтобы удорожания стоимости данных товаров не произошло или чтобы оно было небольшим».

Напомним, как сообщило ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительству, на уровне Евразийской экономической комиссии может быть принято решение о том, что список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.

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