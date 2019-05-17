Шулерство с ВВП стало методом международного объегоривания

Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Термин «внутренний валовый продукт», тот самый ВВП, которым якобы измеряют сравнительное благополучие стран, все больше становится шулерским инструментом для подтасовки международных «рейтингов успеха». Как это происходит и кому это выгодно, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

ВВП принято считать не только показателем успеха страны в целом, но и неким мерилом народного счастья: мол, чем выше ВВП, тем люди живут лучше. Когда-то эти показатели действительно имели отношение друг к другу, — в те времена, когда ВВП включал в себя перечень товаров и услуг, производимых экономикой страны для потребления людьми. Но с тех пор подсчет ВВП сильно сдвинулся в сторону того, что можно смело назвать приписками.

В погоне за позицией в рейтинге ВВП, а значит, и в рейтинге инвестиционной привлекательности, развитые страны начали включать в ВВП буквально что угодно помимо реального сектора. Скажем, Великобритания, начиная со временем Маргарет Тетчер, сокращает реальный сектор своей страны, и теперь до 80% ВВП этой страны состоит из спекуляций вокруг оценки по большей части виртуальных услуг. США записали в ВВП объем «услуг» по аренде собственными гражданами собственного жилья, — результат не замедлил сказаться и ВВП только за счет этой нехитрой операции увеличивается в год примерно на 10%. ЕС не отстает и записывает в ВВП проституцию и наркоторговлю; только для Великобритании эти «статьи дохода», а действительности преступления, позволили учесть дополнительные 10 млрд (!) фунтов стерлингов.

Если же очистить показатель ВВП от налипшей на него с годами шелухи, подобной перечисленному выше, и попробовать посчитать его в сопряжении с показателем паритета покупательской способности (ППС), то рейтинги стран начнут выглядеть совсем иначе. Например, Россия с приписываемого ей 12 места в мире сразу — при таком методе — оказывается на шестом. Каким же образом формируется показатель ППС?

Читайте статью Руслана Хубиева «Секрет мировой экономики: что на самом деле скрывается за термином ВВП».