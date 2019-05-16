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Производство золота в Казахстане по итогам четырех месяцев выросло на 8%

Экономика

Производство серебра сократилось на 4,7%

Нур-Султан, 16 мая 2019, 15:27 — REGNUM  Объем производства необработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане по итогам января-апреля 2019 года составил 31 014 кг, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период производство обработанного полуобработанного и порошкового серебра в Казахстане сократилось на 4,7%, до 318 411 кг. Производство необработанного алюминия и оксида алюминия сократилось на 9,1%, до 528 681 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Казахстане произвели 6 308 кг необработанного, полуобработанного и порошкового золота, что на 0,7% больше, чем в январе 2018 года.

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Экономика Казахстана
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