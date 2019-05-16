АФК «Система» поможет «Росатому» строить «умные города»

Москва, , 15:12 — REGNUM Две крупных российских корпорации объединяют свои усилия в сфере внедрения современных урбанистических технологий, предназначенных для автоматизации и оптимизации функций городского управления. Соответствующее соглашение подписали профильные подразделения АФК «Система» и «Росатома» — компании «Ситроникс» и «Русатом Инфраструктурные решения».

Как сообщают организаторы, первые совместные проекты будут запущены уже в текущем году. В их основе лежит разработанная «Росатомом» концепция бережливого и умного города — LEAN SMART CITY, уже реализованная в Сарове (Нижегородская область) на базе единой платформы, которая собирает и анализирует данные из разных источников, позволяя эффективно задействовать городские службы. С ее помощью городские власти получают инструмент непрерывного повышения эффективности управленческих решений внутри муниципалитетов, заметно сокращающий сроки реагирования на запросы граждан и бизнеса.

Напомним, что к настоящему времени у «Ситроникс» уже заключен ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве по направлениям «умный город», «цифровое госуправление», «цифровая медицина», «цифровое образование» и «умное ЖКХ» с Калугой, Новосибирском и Республикой Ингушетия. Поэтому новое партнерство для АФК «Система» является важным шагом по формированию собственной технологической экосистемы.

«Ситроникс» последовательно аккумулирует наиболее перспективные и удачные разработки в области эффективного развития «умных городов» и собирается адаптировать технологии «Росатома» под локальные потребности регионов», — отметил президент компании Алексей Марухин.

В свою очередь генеральный директор «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина рассказала, что компания заинтересована в отборе лучших практик и технологических решений в сфере цифровизации и создания комфортной городской среды. Они будут использованы при тиражировании технологии «Бережливого умного города», уже запущенной, например, в городе Сарове Нижегородской области.

Стоит отметить, что технологические решения Smart City в настоящее время активно разрабатываются и внедряются по всему миру. Они объединяют в единую виртуальную модель потоки разнородных данных, поступающие из сфер городского энергохозяйства, транспорта, правоохранительных органов, систем здравоохранения и образования и так далее. Благодаря этому власти города могут более реально оценивать сроки и ресурсы, необходимые для решения актуальных задач, а также оптимизировать уже запущенные и только планируемые муниципальные процессы.