Белоруссия закупила российский ПТРК «Конкурс-М»

Москва, , 14:21 — REGNUM Белоруссия закупила у России противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Конкурс-М». Об этом 16 мая сообщил замгенерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов в интервью ТАСС.

Михайлов рассказал, что Россия в свою очередь планирует закупить в Белоруссии пусковые устройства (ПУ), разработанное белорусской компанией ЦНИП, которое будет установлено на российских ракетах. Об этом он сообщил в ходе 9-й международной выставки вооружений MILEX 2019, которая проходит в Минске с 15 по 18 мая.

Он также добавил, что ПТРК «Корнет» будет размещен на бронеавтомобиле «Витим». Установку произведут белорусское предприятие «Минотор-Сервис» совместно с АО «КБП».

Напомним, противотанковый ракетный комплекс «Конкурс-М» разработан конструкторским бюро приборостроения в городе Тула. Он предназначен для уничтожения бронетанковой техники, оснащенной динамической защитой, а также укрепленных огневых точек и других целей противника. Дальность стрельбы комплекса составляет 4 км.

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