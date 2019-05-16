Володин объяснил амнистию капитала экономической блокадой

Москва, , 14:08 — REGNUM Россия находится практически в экономической блокаде, поэтому сейчас крайне важно продумать условия для того, чтобы возвращать в страну выведенные за ее пределы активы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения пакета законов об амнистии капитала.

«Мы в соответствии с демократическими нормами и принципами, в соответствии с правилами, которые у нас существуют, обсуждаем эти решения и принимаем их, потому что считаем, что правильно было бы создать условия, чтобы граждане вернули средства в нашу страну. Нам необходимо создать условия, чтобы эти средства вернулись», — заявил Володин, комментируя выступление первого замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николая Арефьева (КПРФ), который выступил против принятия законов.

По словам Володина, сегодня следует продумать условия для возврата уведенных за пределы РФ средств, так как они необходимы для развития экономики РФ.

«Мы находимся в ситуации экономической блокады практически, и при этом отсюда (с трибуны) звучат слова — давайте не будем создавать условия, давайте не будем возвращать. Это деньги-то когда увезли? В 90-e годы», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон о третьем этапе амнистии капитала в РФ с 1 июня 2019 по 1 марта 2020 года. В этот раз всем желающим недостаточно просто задекларировать свои зарубежные активы — для того, чтобы стать участником программы и избежать налоговой, административной и уголовной ответственности, будет необходимо перерегистрировать свой бизнес в РФ, а счета из зарубежных банков перевести в российские.

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