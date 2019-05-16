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Индустриальный парк «Богословский» включили в федеральный реестр

Экономика

В Екатеринбурге рассчитывают на интерес бизнеса к реализации проектов на территории парка

Краснотурьинск, Свердловская область, 16 мая 2019, 13:54 — REGNUM  Индустриальный парк «Богословский», расположенный на территории опережающего социально-экономического развития Краснотурьинск (Свердловская область), получил статус федеральной площадки. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала.

Завершившаяся процедура аккредитации в Минпромторге РФ позволила включить парк в федеральный реестр и претендовать на получение мер государственной поддержки.

«Полученное признание на уровне федеральных органов власти повысит заинтересованность российских и иностранных компаний к реализации инвестиционных проектов на территории парка», — пояснил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

На сегодняшний день в реестр индустриальных (промышленных) парков Минпромторга РФ внесен 61 индустриальный парк России. Соответствие национальному стандарту позволяет управляющей компании парка получить федеральные меры государственной поддержки. Речь идет о государственном субсидировании процентной ставки по кредитам, направленным на развитие инфраструктуры территории.

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Технопарки, индустриальные парки
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