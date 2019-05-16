Внешнеторговый оборот Таджикистана вырос за четыре месяца на 3%

Душанбе, , 12:36 — REGNUM Внешний товарооборот Таджикистана по итогам января-апреля 2019 года составил $1,3 млрд, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте Таджикистана.

За отчетный период объем импорта увеличился на 5,3%, до $1,015 млрд, экспорта — сократился на 3,6%, до $320 млн. Товарооборот Таджикистана с Россией составил $332 млн, с Казахстаном — $227 млн, с Китаем — $180 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года внешний товарооборот Таджикистана составил $610,3 млн, в том числе $128,5 млн — экспорт и $481,8 млн — импорт.

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