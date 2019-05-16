Четверг, 16 Мая 2019 года
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Тревожный сигнал: российские семьи без сбережений

Экономика

В первую очередь для федеральных властей

Москва, 16 мая 2019, 09:37 — REGNUM  Большинство российских семей без сбережений — это тревожный сигнал для федеральных властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Если нет сбережений, то значит неизбежно растет уровень социального недовольства все выше и выше с каждым неудачным решением государства или любого экономического субъекта. Особенно критичны будут решения, связанные с денежными изъятиями.

«Так как в России в государственных органах утеряны навыки аналитического прогнозирования социальных последствий, то любое решение, как нечеткий шаг на тонком льду, будет приводить к протестам аналогичным тем, которые были против пенсионной реформы», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, блее половины (65%) российский семей не имеют никаких сбережений.

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