Затянувшееся ожидание: в Оренбуржье заводчан «отправляют в простой»

Орск, Оренбургская область, , 15:56 — REGNUM В Орске Оренбургской области власти заявляют о радужной перспективе завода, который находится в кризисном состоянии — в начале июня запланирован запуск первой печи для выполнения заказа «Уралмашзавода». Между тем профком заявил о том, что завод вновь в простое. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья, по информации председателя первичной профсоюзной организации завода Натальи Азмухановой, 16 мая работники будут писать заявления об отправлении в «индивидуальный простой» — до 30 июня.

«Мы знаем о решении Арбитражного суда Оренбургской области о признании ЮУМЗ банкротом и открытии на заводе конкурсного производства и ждем приезда арбитражного и временного управляющих Игоря Ковалева и Руслана Сероглазова для понимания дальнейших событий», — сказала Азмуханова.

По словам председателя профкома, рабочим до сих пор не погасили задолженность по зарплате за март и первую половину апреля. Обещают выплатить в последней декаде мая. Работников предприятия переводят с обслуживания «Сбербанка» на обслуживание «Газпромбанка».

Также профсоюзный лидер сообщила, что не владеет информацией о подписании договора с «Уралмашзаводом» на производство конвертера.

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Напомним, что с сентября 2018 года на заводе «ОРМЕТО-ЮУМЗ» вводился режим простоя. Попытка возобновить полномасштабное производство, предпринятая в конце 2018 года, не увенчалась успехом. В марте заводчане намеревались выйти на митинг. 21 марта в регионе сменилась власть: Юрий Берг сложил губернаторские полномочия, врио губернатора назначили Дениса Паслера. Чиновники попросили рабочих повременить с протестной акцией. 17 апреля в трудовым коллективом встретился врио главы Оренбуржья. Денис Паслер отметил, что у ЮУМЗ есть совместный проект со свердловским заводом «Уралмаш», а от контрагентов должны поступить 60 млн рублей на счёт завода. Эти деньги позволили выплатить часть зарплаты работникам.

14 мая Арбитражный суд Оренбургской области утвердил следующую стадию банкротства орского предприятия ЮУМЗ. Завод ожидает конкурсное производство. Также выбран конкурсный управляющий, который будет продавать имущество завода. В Доме Советов назвали процедуру банкротства технической и необходимой для списания кредитных долгов предприятия.

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