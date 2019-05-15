Нефть находится под действием разносторонних сил

Москва, , 12:32 — REGNUM Глобальный нефтяной рынок находится под действием разносторонних сил: сокращение добычи нефти странами ОПЕК+; санкции против Ирана и Венесуэлы; торговые войны между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«В частности, берется за основу базовый сценарий, который включает в себя сокращение добычи нефти с начала 2019 года странами ОПЕК+, чтобы стабилизировать цены на нефть и не допустить их снижение.

Санкции против Ирана и Венесуэлы создали основу для беспокойства по поводу дефицита нефти на глобальном рынке. С другой стороны, эскалация торговых войн между США и Китаем создает опасения долгосрочного негативного фактора, обусловленного снижением спроса на энергоносители», — пояснил эксперт.

Если сложить вместе все эти факторы, то несмотря на опасения снижения глобального экономического роста, санкции против Ирана и Венесуэлы играют более важную роль, вследствие чего цены на нефть сохраняют стабильность.

«В этой связи цены на нефть будут торговаться в диапазоне от $70,16 до $72,00 за баррель для марки Brent, а сланцевая нефть WTI будет торговаться в диапазоне от $60,65 до $62,00 за баррель», — считает Гасанов.

Читайте также: Цены на нефть «диктуют» её запасы