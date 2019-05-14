США хотят иметь свой «кусок пирога» в «Северном потоке — 2»

Москва, , 14:53 — REGNUM Любые санкции США и, в частности, в отношении строителей «Северного потока — 2», к чему или к кому бы они не были применены, это лоббирование интересов, прежде всего, самого США под прикрытием благовидных намерений и не более, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

По его мнению, в данном случае желание применить санкции в отношении строительства «Северного потока — 2» выглядит как борьба за Европейский рынок газа, который с каждым годом только увеличивается. И США для себя посчитали, что России достаточно тех объёмов поставок газа, которые уже существуют. США так же хотят поставлять газ в Европу и иметь свой «кусок пирога».

«Любыми доступными способами Штаты пытаются навязать свой газ, а правильнее сказать, осуществлять поставки газа ангажируемыми компаниями под патронажем США в Европу, это у них плохо получается, поэтому и хотят ввести санкции в отношении компаний и частных лиц, непосредственно связанных со строительством «Северного потока — 2», — пояснил эксперт.

Но не стоит забывать, что Газпром, которому принадлежит «Северный поток — 2» на 25% принадлежит различным фондам и корпорациям США, строительная компания SAIPEM принадлежит крупнейшему нефтегазовому холдингу ENI Италия, а компания ALLSEAS — это Швейцарская компания обладающая инновационными технологиями по укладке труб на морском дне.

«Исходя из этого получается, что США действуют в нарушение всевозможных международных соглашений и норм права. Если даже сенат США и президент США Дональд Трамп примут данные санкции, не факт, что они возымеют однозначную поддержку в Евросоюзе и в мире в целом, и могут спровоцировать обратную реакцию Европейских стран, которые и так уже устали от постоянного давления США, как в политической, так и финансовой сфере», — высказал своё мнение Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что американские сенаторы подготовили законопроект о введении санкций против компаний, которые принимали участие в строительстве «Северного потока — 2».

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