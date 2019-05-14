В РФ фактически запрещены кредиты реальному сектору – Делягин

Москва, , 11:54 — REGNUM В России почти 40% рабочей силы удерживается в «теневом» секторе с помощью регрессивной системы налогообложения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«В целом в РФ фактически запрещено развитие экономики, а правительство РФ и Банк России делают всё, чтобы затормозить развитие страны, — сказал Делягин. — Для того чтобы заработные платы в РФ стали человеческими, нужно чтобы появились рабочие места. Для того чтобы появились рабочие места, нужно чтобы государство занималось развитием экономики, а не подавлением всякой экономической активности. Когда процент по кредиту запретительно высок и при этом структура нормативов резервирования по банковским рискам ещё и такова, что кредиты реальному сектору по сути дела запрещены, когда поощряются всякие спекуляции и при этом 40% рабочей силы удерживается в теневой экономике с помощью регрессивной системы налогообложения, говорить про развитие нельзя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Жуковского, правительство РФ проводит удушающую финансовую политику, которая загоняет людей в так называемую «серую зону».

«У нас есть ещё более шестидесяти разного рода квазиналоговых сборов. Например, сбор за проезд по федеральным трассам «Платон», плюс разные утилизационные сборы, экологические сборы, туристические сборы, торговые сборы, портовые сборы и многие другие. Введена кадастровая оценка недвижимости при расчёте налога на недвижимость, из-за чего платежи населения и бизнеса за недвижимость выросли примерно в 5−10 раз за последние несколько лет, — сказал Жуковский. — Поэтому население массово уходит в тень, потому что в условиях затяжного кризиса, падения уровня жизни населения, падения розничных продаж работать «в белую» почти невозможно».

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