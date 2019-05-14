Большие долги Северного Кавказа за энергоресурсы связаны с теневым бизнесом

Москва, , 09:38 — REGNUM «Зашкаливающая» цифра задолженности субъектов Северного Кавказа за свет и газ связана главным образом с теневой экономикой. В регионе множество частных компаний воруют энергоресурсы, а долги перераспределяются между добросовестными потребителями. Об этом заявил глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

«Подпольные предприятия, будь то кирпичный, нефтеперерабатывающий завод или теплица, работают нелегально, но при этом потребляют газ и свет. А плата за энергоресурсы перекладывается на население и официально работающие предприятия и организации», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Чеботарева, долги СКФО в сфере ТЭК превышают в настоящее время 120 млрд рублей. Он подтвердил, что декриминализация этой сферы продолжается. Напомнив о череде задержаний, начавшихся с ареста отца и сына Арашуковых, министр отметил, что «когда правоохранительные органы начали принимать системные меры — народ вздохнул свободнее».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в газовой сфере Дагестана прошли обыски на 960 объектах газоснабжения. По итогам проверок возбуждено восемь уголовных дел по фактам массовых хищений газа и денежных средств, внесенных в качестве оплаты га газ потребителями. Фигурантами стали в том числе руководители газоснабжающей организации и её территориальных участков.

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