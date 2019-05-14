Москва, , 04:58 — REGNUM

Запрет на приобретение государством долей частных банков предлагается ввести в России. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в закон «О защите конкуренции». Поправки предполагают, что государство не сможет приобретать пакеты акций финансовых компаний и частных банков, работающих в условиях конкуренции.

Речь идёт о таких субъектах, на которых накладываются ограничения, как Банк России, а также о банках, больше половины акций которых принадлежат регулятору или государству, причем не только прямо, но и косвенно.

Также запрет касается самого государства РФ, субъектов РФ, муниципальных и государственных образований. Если запрет будет нарушен, то сделки будут признаны ничтожными, то есть ФАС сможет оспорить их состоятельность.

Запрет не распространяется на ситуацию, когда Банк России приобретает частный банк для его санации. Кроме того, государство, а также субъект РФ или муниципальное образование могут только путем принятия отельного закона приобрести частный банк.

Авторами поправок являются Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, ФАС и Банк России.