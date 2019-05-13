Человеку естественно быть чем-то занятым: эксперт об опросе ВЦИОМ

Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Результаты опроса показывают: граждане страны отдают себе отчет в том, что работа является стержнем жизни, даже если нет необходимости зарабатывать, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 13 мая, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя итоги исследования ВЦИОМ.

Как сообщалось ранее, согласно данным проведенного по запросу РБК опроса ВЦИОМ, 78% граждан страны готовы работать и без финансовой на то необходимости. 21% опрошенных заявили, что если бы финансовой необходимости у них не было, они бы не работали.

«Большинство нормальных людей отвечает на этот вопрос утвердительно. Дело ведь не только в деньгах: работа — это основная форма активности, это стержень, на котором держится жизнь. Человеку естественно быть чем-то занятым. Если нет работы, нет дела — рассыпается вся система устройства жизни.

Можно вспомнить о тех формах активности, которые свойственны некоторым людям старшего поколения, от продажи собственноручно связанных носков до торговли рассадой. Велик ли заработок, ради денег ли они это делают, является ли все это бизнесом? Конечно, нет. Это делается ради наличия занятия и ради порядка в жизни.

Интересно, что пока смена поколений не меняет существенно долю людей, отвечающих на этот вопрос утвердительно. Показатель стабильно держится в районе 80%. Хотя можно допустить, что через 30 лет ситуация изменится. В новых поколениях больше людей, которые видят самореализацию не в работе, а в чем-то другом», — отметила Елена Кудрявцева.