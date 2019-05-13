Таганрогский авиазавод намерен взыскать с МЧС РФ 1 млрд рублей

Москва, , 13:01 — REGNUM Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление от ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева». Предприятие требует от МЧС России более 1 млрд рублей, сообщается в картотеке дел суда. Других подробностей дела пока нет, сообщает ИА REGNUM.

Напомним, что в 2016 году на заводе ТАНТК им.Г.М. Бериева в Ростовской области был начат серийный выпуск самолётов Бе-200ЧС для МЧС России. Согласно техническим характеристикам, машина, созданная из комплектующих отечественного производства, оснащена усиленной конструкцией планера и более современным оборудованием.

Стоит отметить, что в 2018 году с авиазавода АО «Концерн радиостроения «Вега» пытался взыскать свыше 17 млн рублей, АО «ОАК-Транспортные самолёты» — 193,7 млн рублей, Министерство обороны РФ — почти 12,6 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2017 году Минобороны РФ отсудило у авиазавода 6,7 млрд рублей.

В марте текущего года стало известно, что Таганрогский авиазавод по решению Арбитражного суда Ростовской области задолжал около 2 млн рублей предпринимателю за приобретённую технику.

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