Пока в РФ либеральное правительство, в её экономике будет кризис – Делягин

Москва, , 13:01 — REGNUM Понижение ставки по ипотеке лишь незначительно повысит доступность жилья в РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящие парламентские слушания в Госдуме РФ, посвящённые возможности понижения процентных ставок по ипотеке до 8%.

«Если у нас ипотека будет 8%, то это, конечно, облегчит условия взятия ипотечного кредита и расширит круг людей, которые могут это сделать, — признал Делягин. — Но здесь есть две проблемы. Во-первых, это всё равно окажет крайне незначительное влияние на повышение доступности жилья. Потому что проблема заключается не только в том, что у людей очень низкие доходы, но и в том, что у людей с высокими доходами растёт неуверенность в завтрашнем дне. Люди понимают, что кризис будет длиться до тех пор, пока в РФ остаются либеральное правительство и либеральный Банк России. Если у вас сейчас есть нормальная работа, это совсем не означает, что она будет у вас и через три года».

Понижение ставок по ипотеке, как отметил Делягин, окажет значимую поддержку строительному комплексу.

«И это на самом деле правильно, хотя в первую очередь заботиться нужно о гражданах России, а не о строительном комплексе, — уточнил экономист. — Кроме того, при нашей нынешней ставке рефинансирования и при том, что банки ниже чем за 2% маржи работать не хотят, возникает вопрос, а за счёт чего будет снижена ставка по ипотеке? Есть вариант — с банками проведут воспитательную разъяснительную работу, и Банк России им будет давать по нынешней ставке рефинансирования, но в больших количествах или по сниженной ставке рефинансирования. Тогда всё в порядке. Но я боюсь, что банковская маржа будет доплачиваться из бюджета. А это уже ни в какие ворота не лезет. В федеральном бюджете, конечно, валяются без движения 11 трлн рублей, но это не повод для того, чтобы их разбазаривать на сверхприбыли банковских монополий. Особенно в условиях, когда Банку России ничего не мешает осуществлять целевое финансирование по пониженной процентной ставке».

Обосновывая эту мысль, Делягин подчеркнул, что деньги, которые выделены на ипотеку, на спекулятивных финансовых рынках оказаться не могут даже теоретически.

«Только в случае грубых финансовых нарушений, которые ловятся элементарно», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова, рост доступности ипотечных кредитов приведёт к тому, что цены на жилье вырастут ещё больше. Кроме того, есть риск надувания так называемого ипотечного пузыря.

«Поэтому я бы был очень осторожен. России вообще не стоит стимулировать ипотеку. Надо работать над снижением стоимости жилья», — сказал экономист.

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