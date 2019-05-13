Ни денег, ни роста: От расширения маркировки выиграют бенефициары

Москва, , 10:32 — REGNUM Расширение списка товаров с обязательной маркировкой затормозит экономический рост РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Правительство хочет расширить список товаров, подлежащих обязательной маркировке — соответствующее распоряжение министры направили в совет Евразийской экономической комиссии, пишут «Ведомости». Сегодня в РФ уже действует обязательная маркировка для табачных и меховых изделий, а также для лекарств. Предполагалось, что в 2019 году в список войдут новые категории товаров, среди которых обувь, верхняя одежда, изделия из кожи, парфюмерия, фотокамеры и прочее. Однако теперь правительство предлагает ещё расширить этот список. Так, по предложению министров, следует маркировать готовую мясную, молочную и рыбную продукцию, бытовую технику, детское питание, косметику, безалкогольные напитки, растительные масла и бытовую химию.

«Правительно принимает очередную меру, которая не стимулирует экономический рост, а тормозит его», — заявил Емельянов.

По его словам, предложенные нововведения не будут эффективными.

«Я отношусь к этой идее резко отрицательно, потому что по большинству видов товаров маркировка неэффективна с точки зрения борьбы с контрафактом и контрабандой. Зато это дополнительное серьёзное бремя на наших производителей, это серьёзно тормозит экономический рост», — отмечает Емельянов.

Более того, подчеркивает он, федеральный бюджет также не получает от таких нововведений никаких поступлений. Так, оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), большая часть которого принадлежит компании USM Holdings Алишера Усманова и его партнёров, а также «Ростеху».

"Это особенно возмущает: деньги идут не в бюджет, а в частную компанию. То есть совершенно непонятно — государственное дело, а бенефециары — частные. Пользы от этого мало — с точки зрения нагрузки на производителей, такие нормы довольно серьёзно увеличивают издержки и тормозят экономический рост, а бюджет ничего не имеет», — заявил Емельянов.