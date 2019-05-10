На китайский рынок облигаций надвигается крупнейший дефолт — Bloomberg

Пекин, , 04:35 — REGNUM Крупнейший дефолт ожидает участников китайского рынка облигаций. Такого мнения придерживаются аналитики Bloomberg.

Издание отмечает, что с января по апреля 2019 включительно китайские компании не выполнили обязательства по внутренним облигациям на 39,2 млрд юаней, что соответствует $5,8 млрд. В том же периоде прошлого года показатель был втрое меньше.

Высокий риск дефолта фиксировался в первой половине 2016 года, однако сейчас задолженности растут втрое быстрее. Если со стороны властей не последует каких-либо мер, 2019-й станет для китайских бумаг годом более крупного дефолта. Аналитики полагают, что ситуация связана с сокращением финансирования компаний.

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