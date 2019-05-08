Бывшему руководителю Danske Bank предъявлено обвинение

Копенгаген, , 15:43 — REGNUM Бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену предъявлено обвинение датской прокуратурой в сопричастности к отмыванию денег, сообщает латвийский новостной портал delfi.lvсо ссылкой на газету Borsen.

Адвокат Боргена, подтвердивший данный факт, сообщил также, что 12 марта в доме бывшего директора банка был проведен обыск. По сообщению Financial Times, обвинение настаивает, что Борген не смог предотвратить ряд сомнительный сделок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Danske Bank оказался в центре скандала об отмывании крупных сумм в эстонском отделении банка. По словам датских СМИ, через эстонское отделение банка с 2007 по 2015 год отмывались крупные суммы, в том числе якобы из России и бывших республик СССР. В сентябре 2018 года после скандала глава банка решил подать в отставку. Официальные обвинения банку были выдвинуты государственным прокурором Дании в ноябре 2018 года. Следом за датским банком аналогичный скандал разгорелся вокруг шведского банка Swedbank — самого крупного банка в Прибалтике.