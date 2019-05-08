На Белоярской АЭС испытывают инновационное топливо для проекта «Прорыв»

Заречный, Свердловская область, , 14:40 — REGNUM Смешанное нитридное уран-плутониевое (СНУП) топливо производства Сибирского химического комбината проходит реакторные испытания на энергоблоке №3 Белоярской АЭС, сообщает 8 мая пресс-служба «Росэнергоатома»

"В реакторе БН-600 уже прошли испытания 15 экспериментальных тепловыделяющих сборок (ЭТВС), которые различались типоразмерами тепловыделяющих элементов (твэлов) и конструкционными материалами. Ещё три ЭТВС находятся в процессе испытаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные результаты исследований позволят продолжить совершенствование технологии СНУП-топлива и в перспективе вывести этот продукт на внутренние и международные рынки, закрепив технологическое лидерство Росатома.

Испытания необходимы для стратегического развития атомной энергетики — перехода к двухкомпонентной системе с использованием замкнутого ядерно-топливного цикла при совместной работе реакторов на тепловых и на быстрых нейтронах в рамках проекта «Прорыв».

Напомним, он предполагает переход от демонстрации отдельных инновационных технологий в области быстрых реакторов к созданию опытно-демонстрационного комплекса с пристанционным ядерным топливным циклом.

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