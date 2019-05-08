Видеоигры: Starbreeze не продержится до конца года?

Стокгольм, , 11:57 — REGNUM Шведская компания-разработчик и издатель видеоигр Starbreeze заявила о своём плачевном финансовом состоянии. В финансовом отчёте за первый квартал 2019 года на сайте студии говорится, что у Starbreeze не хватит денег на ещё год полноценного функционирования

Руководство Starbreeze прогнозирует «дефицит ликвидности» уже к середине 2019 года. Исполняющий обязанности главы студии Микаэль Нермарк заявил, что первостепенная задача Starbreeze — найти спонсоров. Более подробную стратегию дальнейшей деятельности компании можно будет выстраивать только после получения хоть какого-то финансирования.

В финансовом отчёте сообщается, что студия всё ещё «оспаривает отмену» игры Overkill’s The Walking Dead. Ранее от неё отказалась компания Skybound Entertainment и расторгла соглашение со Starbreeze.

Ранее Starbreeze продали права на выпуск исторической стратегии 10 Crowns обратно студии Mohawk Games. Причиной такого решения стали финансовые трудности компании. 10 Crowns стала третьей игрой за год, от которой отказывается Starbreeze. Тем не менее, релиз Psychonauts 2 всё ещё планируется до конца 2019 года.

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