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Песок и щебень могут подорожать – СМИ

Экономика

К 2024 г. потребление песка может увеличиться на 42%

Москва, 8 мая 2019, 04:50 — REGNUM  Дефицит песка, щебня и битума может возникнуть в России на рынке стройматериалов, пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что перечисленные позиции являются наиболее востребованными при строительстве жилья. Их дефицит может возникнуть при наращивании объемов строительства жилья и дорог, которое предусматривают нацпроекты.

Так, к 2024 г. потребление песка может увеличиться на 42%, уровень загрузки производственных мощностей — до 82%, потребление щебня — на 44%, загрузка — до 95%.

Издание отмечает, что о дефиците говорится на уровне Минэкономики РФ. Предположительно, дефицит может спровоцировать подорожание материалов.

Чтобы предотвратить такой сценарий, в правительство направлен проект доклада президенту о потребности в стройматериалах. Со стороны Минэкономики РФ предлагается начать разработку новых карьеров для добычи песка и щебня.

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Строительство жилья
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