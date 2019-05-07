Подорожание валидола в России наблюдается шестой месяц подряд

Москва, , 17:15 — REGNUM Цены на валидол в России растут шестой месяц подряд, в апреле препарат подорожал ещё на 2,9%. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 мая данные Росстата.

Отметим, что резкий рост цен на валидол наблюдается в России с конца минувшего года. В ноябре и декабре цены на препарат росли примерно на 15% ежемесячно, в январе он подорожал ещё на 10,5%, в феврале — на 5,8%, в марте — на 3,6%.

Росстат фиксирует рост цен и на другие виды медикаментов и медицинских товаров. Так, левомеколь в апреле подорожал на 2,7%, лоратадин и офтан катахром — на 2,3%, корвалол, линекс, бромгексин, йод, бинты — на 0,8−1,3%.

В то же время отмечено снижение цен на супрастин и сульфацетамид на 0,3%, смекту, лоперамид, поливитамины с макро‑ и микроэлементами — на 0,2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция в России в апреле составила 0,3%