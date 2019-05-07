Около 20 млн граждан РФ работают неизвестно где – экономист

Москва, , 17:11 — REGNUM Если власти РФ на самом деле хотят вывести из «тени» большую часть занятых в ней граждан, следует ориентироваться на показатель в 20 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 мая рассказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Так он прокомментировал слова главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина, сообщившего, что на сегодняшний день более 60 тысяч жителей России официально зарегистрировались в качестве самозанятых.

«Этот показатель совсем невелик. Численность экономически активного населения в РФ оценивается примерно в 75 млн человек, — сказал Комолов. — Конечно, из этих 75 млн далеко не все самозанятые. Однако если взять такой интересный показатель — количество людей, которые нигде не трудоустроены и не зарегистрированы, а значит, находятся в рамках «серой» и «чёрной» занятости, — то таких насчитали около 20 млн человек. На эту цифру надо ориентироваться. 20 млн неизвестно где работают и неизвестно как себя обеспечивают».

Именно поэтому, как полагает Комолов, на них и должна быть направлена политика по выводу людей из «тени» в легальную сферу занятости.

«Оказалось, что пока результаты слабые. 60 тысяч — это совсем не то, чего ожидали чиновники. Это слишком малая доля от тех миллионов, которых пытались вывести в «белую» зону занятости», — подытожил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мишустина, более 60 тысяч человек в России официально зарегистрировались в качестве самозанятых.

«Эксперимент движется. У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

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