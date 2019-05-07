Еврокомиссия опять предрекает замедление экономики Италии

Рим, , 16:38 — REGNUM Еврокомиссия вновь предрекает серьезные сложности для итальянской экономики, передает информагентство Askanews во вторник, 7 мая.

В соответствие с прогнозом, ВВП страны в 2019 году вырастет лишь на 0,1%, что станет худшим показателем в ЕС. Дефицит бюджета вместо запланированных 2,04% ВВП составит 2,5%. Госдолг несколько вырастет — до 133,7% ВВП, а уровень безработицы вырастет до 11%.

Еврокомиссия продолжает критиковать обе основные экономические реформы избранного в 2018 году правительства Италии — снижение пенсионного возраста и введение пособия для всех граждан, зарабатывающих менее 780 евро в месяц.

Сторонники итальянского правительства отмечают, что предыдущие прогнозы евробюрократов не отличались точностью. По их мнению, заявления еврокомиссаров призваны спровоцировать падение биржевых котировок. В 2019 году ВВП страны растет на 0,2%, а безработица не растет, а снижается, отмечают они.