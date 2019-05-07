Новый НПЗ в Таджикистане планируют запустить до конца 2019 года

Душанбе, , 15:59 — REGNUM Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории свободной экономической зоны «Дангара» на юге Таджикистана планируют запустить до конца 2019 года, сообщает 7 мая издание «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития республики.

В министерстве отметили, что оборудование нефтезавода готово к эксплуатации, но для полноценного запуска необходимо построить железнодорожную линию к заводу и грузовой терминал.

Расстояние от главной магистральной железнодорожной линии Курган-Тюбе — Куляб составляет 1,5 км. В администрации СЭЗ «Дангара» отметили, что строительство участка железной дороги и грузового терминала планируется завершить до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—февраля 2019 года в Таджикистане добыли 3,7 тыс. тонн нефти. За два месяца в республике было произведено 43,4 тонны бензина и 27,4 тыс. тонн дизельного топлива. Объем импорта нефтепродуктов в феврале составил 27,4 тыс. тонн.

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