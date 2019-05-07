Вторник, 7 Мая 2019 года
17:02:08 МСК

Новый НПЗ в Таджикистане планируют запустить до конца 2019 года

Экономика

Для полноценного запуска необходимо построить железнодорожную линию

Душанбе, 7 мая 2019, 15:59 — REGNUM  Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории свободной экономической зоны «Дангара» на юге Таджикистана планируют запустить до конца 2019 года, сообщает 7 мая издание «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития республики.

В министерстве отметили, что оборудование нефтезавода готово к эксплуатации, но для полноценного запуска необходимо построить железнодорожную линию к заводу и грузовой терминал.

Расстояние от главной магистральной железнодорожной линии Курган-Тюбе — Куляб составляет 1,5 км. В администрации СЭЗ «Дангара» отметили, что строительство участка железной дороги и грузового терминала планируется завершить до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—февраля 2019 года в Таджикистане добыли 3,7 тыс. тонн нефти. За два месяца в республике было произведено 43,4 тонны бензина и 27,4 тыс. тонн дизельного топлива. Объем импорта нефтепродуктов в феврале составил 27,4 тыс. тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Импорт топлива в Таджикистан превысил производство в 30 раз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить