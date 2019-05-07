Рынок новых мотоциклов в России резко вырос

Москва, , 15:35 — REGNUM В первом квартале 2019 года жители РФ купили почти на 90% больше новых мотоциклов, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 7 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по март 2019 года объем рынка мотобайков в РФ составил 958 штук, что на 89,3% выше результата 2018 года.

Ожидаемо, первое место по объему продаж мототехники занимает Москва и Московская область. Там в первом квартале было продано 276 и 132 мотоцикла соответственно. В совокупности Москва и Подмосковье занимают свыше 40% российского рынка мотоциклов. На третьем месте по продажам Санкт-Петербург. Там за январь-март было продано 58 байков.

Далее по списку идут Краснодарский край, где было продано 51 новый мотоцикл и Свердловская область (26 единиц). В других регионах России байков продано еще меньше.

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