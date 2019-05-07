Вторник, 7 Мая 2019 года
15:41:13 МСК

Рынок новых мотоциклов в России резко вырос

Экономика

За первые три месяца 2019 года было продано 958 байков

Москва, 7 мая 2019, 15:35 — REGNUM  В первом квартале 2019 года жители РФ купили почти на 90% больше новых мотоциклов, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 7 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по март 2019 года объем рынка мотобайков в РФ составил 958 штук, что на 89,3% выше результата 2018 года.

Ожидаемо, первое место по объему продаж мототехники занимает Москва и Московская область. Там в первом квартале было продано 276 и 132 мотоцикла соответственно. В совокупности Москва и Подмосковье занимают свыше 40% российского рынка мотоциклов. На третьем месте по продажам Санкт-Петербург. Там за январь-март было продано 58 байков.

Далее по списку идут Краснодарский край, где было продано 51 новый мотоцикл и Свердловская область (26 единиц). В других регионах России байков продано еще меньше.

Читайте также: Владельцы мотоциклов Танзании намерены создать свой банк — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить