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АвтоВАЗ вместо убытка годом ранее получил прибыль 5,9 млрд рублей

Экономика

Увеличились все финансовые показатели

АвтоВАЗ вместо убытка годом ранее получил прибыль 5,9 млрд рублей
Иван Шилов © ИА REGNUM
АвтоВАЗ

Тольятти, Самарская область, 30 апреля 2019, 22:41 — REGNUM  Чистая прибыль АвтоВАЗа по итогам 2018 года составила 5,86 млрд рублей против убытка в размере 9,66 млрд рублей годом ранее. Об этом свидетельствуют данные отчета компании по МСФО (Международный стандарт финансовой отчетности).

Выручка компании увеличилась на 11% и составила 283,13 млрд рублей. Доналоговая прибыль выросла до 8,34 млрд рублей против убытка в размере 10,06 млрд рублей по этому показателю годом ранее. Операционная прибыль увеличилась до 15,62 млрд рублей против убытка в 643 млн рублей годом ранее.

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При увеличении совокупного объема активов до 118,51 млрд рублей и сокращении совокупных обязательств до 135,12 млрд рублей собственный капитал компании по итогам года остался отрицательным в размере 16,6 млрд рублей, по итогам 2017 года собственный капитал составлял минус 67,24 млрд рублей.

Группа «АвтоВАЗ» входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Компания выпускает автомобили по полному циклу под брендами Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки компании расположены в Тольятти и Ижевске. В 2018 году группа выпустила более 560 тыс. автомобилей.

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