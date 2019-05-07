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Группа «Илим» увеличит выпуск целлюлозно-бумажной продукции на 1 млн тонн

Экономика

В Сибири появится новый целлюлозно-картонный комбинат предприятия

Санкт-Петербург, 7 мая 2019, 13:22 — REGNUM  Группа «Илим» реализует масштабную инвестиционную программу, которая позволит увеличить объёмы производства целлюлозно-бумажной продукции на 1 млн тонн в год, заявил старший вице-президент по продажам и управлению цепочкой поставок Тимофей Соколенко на встрече с бумажными трейдерами Индии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Мы модернизируем действующие производства и строим новый целлюлозно-картонный комбинат в Сибири. Азиатский рынок является для нас стратегически важным в вопросах реализации новых объемов», — сказал Соколенко.

Отмечается, что встреча с индийской делегацией Федерации ассоциаций бумажных трейдеров Индии прошла в Санкт-Петербурге в конце апреля. На ней стороны обсудили возможности для расширения сотрудничества.

Группа «Илим» — один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности в мире. Годовой объём производства предприятий группы превышает 3,4 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, которая поставляется более чем в 70 стран мира. К 2023 году компания планирует увеличить экспорт в Азию на 60% в результате реализации инвестиционной программы по наращиванию объемов производства до 4,4 млн тонн в год по всей компании.

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Химическая промышленность
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