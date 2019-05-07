«Воронежскую горэлектросеть» выставили на продажу

Воронеж, , 11:41 — REGNUM 100% акций АО «Воронежская горэлектросеть» выставлено на конкурс по продаже муниципального имущество. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии Воронежа 7 мая.

В общей сложности на продажу выставлено 3 млн 148 тыс. 372 акции — обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, составляющие 100% уставного капитала АО «ВГЭС». Начальная цена их продажи установлена в сумме 1 млрд 533 млн 898 тыс. 305 рублей. Задаток для участия в торгах составит 306 млн 779 тыс. 661 рубль.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 8 мая по 5 августа, проведение самого конкурса запланировано на 13 августа. Договор о продаже будет заключен с участником, предложившим наибольшую цену. Условием для победителя конкурса является сохранение 793 рабочих мест в «Воронежской горэлектросети», проведение переподготовки и повышения квалификации не менее 15% производственного персонала АО «ВГЭС» в сферах автоматизации технологических процессов и энергосбережения (повышения энергетической эффективности).

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Воронежская горэлектросеть» было образовано в октябре 2018 года из МУП «Воронежская горэлектросеть» с целью последующей продажи. Уставный капитал предприятия увеличен до 3 млрд 148 млн 372 тыс. рублей. 100% акций находятся в собственности администрации Воронежа. По данным на осень 2018 года, активы компании оценивались в 1,5 млрд рублей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, комментируя на апрельской пресс-конференции планы по продаже «ВГЭС», заявил, что основным интересантом в покупке остается МРСК Центра, добавив также, что рассчитывает на более высокую цену продажи имущества.

Добавим, что это уже вторая попытка воронежских властей продать «ВГЭС»: весной 2017 года МУП выставлялся на продажу за 1,74 млрд, однако тогда результаты конкурса были аннулированы.

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